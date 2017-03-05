prognoz.ee -
Погода
A pedestrian has her hair blown as she walks across a bridge during strong winds in London, Britain, February 23, 2017. REUTERS/Stefan Wermuth
1/1

Сильный ветер в Лондоне. Снимок иллюстративный.

Фото: STEFAN WERMUTH/REUTERS

foto
//f8.pmo.ee/e7fru9Iezu_mZMnAaHqGSPceYio=/200x200/filters:focal(155x69:4285x2845)/nginx/o/2017/03/05/6411495t1hd33a.jpg
//f8.pmo.ee/oj1faxCUsCKwWg-NvEoInVNLqGg=/566x0/nginx/o/2017/03/05/6411495t1hd33a.jpg
A pedestrian has her hair blown as she walks across a bridge during strong winds in London, Britain, February 23, 2017. REUTERS/Stefan Wermuth
STEFAN WERMUTH/REUTERS

Обильные снегопады и шквалистый ветер: март еще покажет свой капризный характер

05.03.2017 17:41
Комментировать | Распечатать

По данным метеослужбы Эстонии, в первой половине новой недели ожидаются сильный ветер и осадки.

В понедельник, 6 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Поздно вечером по югу Эстонии пойдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, порывы до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -3°C.

В ночь на вторник облачность уплотнится, снег распространится с юга на север страны, по регионам метель. Ветер северо-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 2-7 градусов мороза. Днем ожидается облачная погода, снег, местами метель. Ветер северо-восточный 6-12 м/с, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 1-3 градуса мороза.

В ночь на среду ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. Ветер восточных направлений 3-10 м/с. Температура воздуха от одного градуса тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается также облачная погода, снег и мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от нуля до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по регионам снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха от нуля до 4 градусов мороза. Днем также ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами дождь и гололедица. Ветер юго-восточный и южный 4-10 м/с, близ Рижского залива порывами до 15 м/с, вечером на островах Западной Эстонии сменит направление на западное 3-8 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
гололедица · март · метель · мокрый снег · погода · синоптики · снег
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook