Обильные снегопады и шквалистый ветер: март еще покажет свой капризный характер

В понедельник, 6 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Поздно вечером по югу Эстонии пойдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, порывы до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -3°C.

В ночь на вторник облачность уплотнится, снег распространится с юга на север страны, по регионам метель. Ветер северо-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 2-7 градусов мороза. Днем ожидается облачная погода, снег, местами метель. Ветер северо-восточный 6-12 м/с, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 1-3 градуса мороза.

В ночь на среду ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. Ветер восточных направлений 3-10 м/с. Температура воздуха от одного градуса тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается также облачная погода, снег и мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от нуля до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по регионам снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха от нуля до 4 градусов мороза. Днем также ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами дождь и гололедица. Ветер юго-восточный и южный 4-10 м/с, близ Рижского залива порывами до 15 м/с, вечером на островах Западной Эстонии сменит направление на западное 3-8 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.