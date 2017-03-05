Понедельник принесет порывистый ветер и небольшой мороз

Усиливающаяся над Скандинавией область высокого давления смещается на Ботнический залив. Эстония остается в ее южной части, где воздушная масса холодная. В то же время над Польшей образуется циклон, который двигается в сторону Балтийских стран. В зоне противостояния этих барических систем усиливается ветер, но вероятность осадков существенно возрастет лишь к следующей ночи.