Понедельник принесет порывистый ветер и небольшой мороз

Усиливающаяся над Скандинавией область высокого давления смещается на Ботнический залив. Эстония остается в ее южной части, где воздушная масса холодная. В то же время над Польшей образуется циклон, который двигается в сторону Балтийских стран. В зоне противостояния этих барических систем усиливается ветер, но вероятность осадков существенно возрастет лишь к следующей ночи.
В понедельник, 6 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Поздно вечером по югу Эстонии пойдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, порывы до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -3°C.