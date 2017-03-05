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Äike Mustamäel.
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Молния. Фото иллюстративное.

Фото: Helar Kallas

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Äike Mustamäel.
Helar Kallas

Может ли молния убить человека, находящегося в доме?

05.03.2017 11:42
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Не так давно полицейским в Америке пришлось столкнуться с крайне таинственным делом, расследование которого дало материал для нескольких статей в научных журналах, пишет Segodnya со ссылкой на Popular Science.

Мужчина 53 лет занимался ремонтом в своем коттедже и прекратил отвечать на звонки телефона. Забеспокоившись, его семья позвонила в полицию, которая отправилась к дому и обнаружила там крайне неприятное зрелище.

Труп мужчины с обширными ожогами лежал между двумя металлическими козлами для пилки дров. Но никаких свидетельств огня в доме не нашли, также как и признаков повреждения проводки. Сначала полиция решил, что жертва получила ожоги где-то в другом месте, а потом ее тело спрятали в коттедже, но после тщательного осмотра пришла к более необычным выводам. Статья об этом деле напечатана в American Journal of Forensic Medicine and Pathology.

70% тела мужчины были покрыты ожогами первой, второй и третьей степени, его одежда и волосы обгорели. Особенно тяжелый ожог нашли на левой ноге, а также на большом пальце правой руки. Но никаких следов сажи в легких не нашли, а сам мужчина умер от остановки сердца. В центральной части коттеджа из крыши торчали стальные балки, которые также выходили на улицу, а вокруг тела были разбросаны металлические предметы. В результате криминалисты пришли к выводу, что мужчина погиб от удара молнии, при этом находясь в доме. Метеорологи подтвердили, что примерно во время смерти в области действительно бушевала гроза.

Смерть от удара молнии — явление редкое. А смерть от удара молнии в доме происходит еще реже. Статистика утверждает, что в среднем за день на Земле фиксируется около восьми миллионов вспышек молний, но в год, например, в США, от удара молнии гибнет около 35 человек. Удары молний в доме были зафиксированы только тогда, когда человек в этот момент говорил по стационарному телефону, и такие случаи редко бывают смертельными. Так что вышеописанный случай остается уникальным в своем роде.

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гроза · молния · наука · смерть
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