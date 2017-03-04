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Самолет, НЛО или спутник: соцсети теряются в догадках, что горело в небе над Австралией (видео)

04.03.2017 20:38
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Жительница австралийского штата Тасмании Ли-Энн Петерс, поднялась незадолго до восхода солнца и заметила в небе странное свечение. Женщина подумала, что видит крушение самолета или падающий метеорит и стала снимать происходящее на видео, сообщает Мashable.

Видео Петерс опубликовала в Facebook, чем вызвала волну комментариев в Интернете. Пользователи сразу же начали выдвигать всевозможные предположения – что это может быть крушение НЛО, падение спутника или же космический мусор.

Один из пользователей заявил, что якобы в это же время с радаров пропал самолет, следующий из Дубай в Окленд. 

Представитель авиалиний Австралии позже заявил, что, действительно, в это время – в 6.30 утра во вторник – над Хобартом (столица австралийского штата Тасмания) пролетал арабский самолет EK448.

Согласно сообщению в блоге Музея прикладного искусства и наук в Сиднее, такие огненные следы возникают, когда горячий водяной пар из авиадвигателей вступает в контакт с холодной атмосферой, где он конденсируется и замерзает в небольшие капли.

Питерс говорит, что она была удивлена реакцией в соцсетях: "Было довольно забавно наблюдать, что думают люди. Даже когда я поняла, что это был самолет, люди до сих пор спорили со мной и были убеждены, что это метеорит".

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метеорит · небо · самолет
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