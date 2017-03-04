Снегопады и сильный ветер обрушатся на Эстонию

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается сильный ветер — уже в воскресенье ветер будет порывами до 20 м/сек.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи небольшой снег, мокрый снег или дождь. Местами туман и гололед. Ветер северо-восточный и северный, 4-10 м/сек, утром усилится на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-11, на островах порывами до 15 м/сек, к вечеру до 18 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, на юге страны небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-11 м/сек, на островах и побережье порывами 15-18 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза. Днем также ожидается переменная облачность, вечером начиная с юга страны пойдет снег. Ветер северо-восточный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от нуля до 3 градуса мороза.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, снег, на юге страны мокрый, по регионам метель. Ветер северо-восточный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье порывами до 20 м/сек, к утру немного ослабеет. Температура воздуха от 2-6 градусов мороза, к утру на юге страны немного потеплеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и мокрый снег, во второй половине дня на юге страны вероятность осадков уменьшится. Ветер восточных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 4 градусов тепла

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-10 м/сек. Температура воздуха от одного градуса тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается также облачная с прояснениями погода, по регионам снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от нуля до 2 градусов тепла.