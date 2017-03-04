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Кот спит на голове у хозяина. Фото иллюстративное.

Фото: ofigenno.cc

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ofigenno.cc

Пропавший кот воссоединился с хозяином спустя девять лет

04.03.2017 17:26
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Житель шведского города Шеллефтео нашел своего любимого кота, которого потерял еще в 2008 году.

Кот по кличке Эрнст был любимым питомцем подростка по имени Джек Норхейм ровно до того дня, когда не вернулся домой с прогулки девять лет назад, пишет портал Segodnya со ссылкой на SVT. Парень решил, что кот погиб в результате несчастного случая. 

За прошедшие годы Джек вырос и переехал в Норвегию, где завел подругу и ребенка. В прошлом году он вернулся обратно в Шеллефтео, а неделю назад ему позвонили из местного приюта для домашних животных и спросили, не хочет ли он забрать своего кота.

Ошеломленный Джек узнал, что в приют попал бездомный кот с чипом, на котором оказалась информация о его старом хозяине. Как выяснилось, все это время Эрнст жил у пожилой пары в деревне недалеко от Шеллефтео, а когда его хозяева умерли, он был передан в службу охраны животных.

Джек сначала не поверил в случившееся. Однако по приезду в приют он убедился, что перед ним действительно его давно потерянный питомец.

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