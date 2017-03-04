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Maakri tänaval immitses ühest kaevust veenire, mis sealsamas ära jäätus.
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Гололедица. Иллюстративное фото.

Фото: Peeter Langovits.

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Maakri tänaval immitses ühest kaevust veenire, mis sealsamas ära jäätus.
Peeter Langovits.

Внимание, водители! Ночью на дорогах возможна гололедица

04.03.2017 17:17
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По сообщению центра информации о шоссейных дорогах, к вечеру в субботу ожидается понижение температуры воздуха до нуля, что создает условия для гололедицы.

Дорожное покрытие на основных и крупных магистралях преимущественно влажное, сообщил BNS департамент шоссейных дорог. Во второй половине дня температура воздуха удерживалась выше нуля, по регионам дожди, в то же время на отдельных участках трасс ночью может быть гололедица, и водителям следует это учитывать.

По прогнозу погоды, ожидается малооблачная и облачная с прояснениями погода, около полуночи небольшой снег, мокрый снег или дождь, в местами туман и гололедица. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.

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водители · гололедица
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