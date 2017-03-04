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Pakane Tartus.
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Мороз в Тарту.

Фото: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

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Pakane Tartus.
MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Завтра в Эстонии ожидается похолодание

04.03.2017 15:52
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи небольшой снег, мокрый снег или дождь. Местами туман и гололед. Ветер северо-восточный и северный, 4-10 м/сек, утром усилится на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-11, на островах порывами до 15 м/сек, к вечеру до 18 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.

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