Завтра в Эстонии ожидается похолодание

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи небольшой снег, мокрый снег или дождь. Местами туман и гололед. Ветер северо-восточный и северный, 4-10 м/сек, утром усилится на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.