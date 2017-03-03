Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

С 3 по 12 марта в Таллиннском ботаническом саду пройдет ставшая уже многолетней традицией выставка орхидей, где можно будет увидеть произрастающие в естественной среде редкие цветы, а также сорта, полученные в результате селекционной работы.

По словам куратора выставки, руководителя отдела тропических и субтропических растений Ээви Сийбак, выставка орхидей неизменно становится одной из самых популярных в ботаническом саду: «Каждый год в посвященные орхидеям дни Таллиннский ботанический сад посещает около 8000 человек из Эстонии и других стран. Из Латвии, Литвы и России приезжают целыми автобусами».

Сийбак видит несколько причин необычайной популярности выставки орхидей. «Европейцы очаровались красотой тропических цветов уже в 17 веке, когда в Европе появились первые экзотические орхидеи. В наше время известно свыше 20 000 видов орхидных. Кроме того, сотни тысяч сортов выведены в ходе селекции – многие из них можно выращивать дома», - сказала Ээви Сийбак.

Коллекция орхидей Таллиннского ботанического сада уникальна для Эстонии и окрестных стран. История коллекции также очень интересна. «Начало наша коллекция орхидей получила благодаря австралийскому любителю орхидей эстонского происхождения Оскару Савику (1890-1985), который в начале 1960-х годов подарил ботаническому саду лучшие из своих цветов. На сегодняшний день в коллекции наряду с историческими сортами цимбидиума появилось множество редких сортов диких орхидей. Кроме того, на выставке можно будет увидеть около сотни разных выведенных селекционерами сортов орхидей, которые попали к нам благодаря садоводческому центру Jardini», - рассказала Ээви Сийбак.

Поскольку 2017 год объявлен в Эстонии годом детской и молодежной культуры, помимо орхидей на выставке можно будет увидеть посвященные природе работы юных художников из таллиннского Коплиского детского сада, Гимназии Арте и школы по интересам «Рахукас».

На выходных во время проведения выставки (3-5 и 10-12 марта) все посетители смогут приобрести орхидеи необычных сортов. Продает орхидеи Jardin OÜ.

Выставка открыта в тепличном комплексе ботанического сада с понедельника по воскресенье с 11.00 до 16.00. Вход на выставку по цене обычного билета.