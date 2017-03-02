Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

26 февраля медвежонку исполнилось три месяца. После первого в его жизни врачебного осмотра выяснили, что это самец, который весит 12 кг.
В первый день весны медвежонок впервые вышел на прогулку вместе с мамой - медведицей Фридой.
Mängib video:
Медведица Фрида и ее малыш.
Фото: Скриншот с сайта youtube.com
В Международный день белого медведя Таллиннский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для родившегося в ноябре прошлого года медвежонка. А 5 марта, если медведица не будет против, с малышом смогут познакомиться все посетители зоопарка, пишет Rus.ERR.
26 февраля медвежонку исполнилось три месяца. После первого в его жизни врачебного осмотра выяснили, что это самец, который весит 12 кг.
В первый день весны медвежонок впервые вышел на прогулку вместе с мамой - медведицей Фридой.
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