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Медведица Фрида и ее малыш.

Фото: Скриншот с сайта youtube.com

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Скриншот с сайта youtube.com

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

02.03.2017 15:30
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В Международный день белого медведя Таллиннский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для родившегося в ноябре прошлого года медвежонка. А 5 марта, если медведица не будет против, с малышом смогут познакомиться все посетители зоопарка, пишет Rus.ERR.

26 февраля медвежонку исполнилось три месяца. После первого в его жизни врачебного осмотра выяснили, что это самец, который весит 12 кг.

В первый день весны медвежонок впервые вышел на прогулку вместе с мамой - медведицей Фридой.

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белый медведь · прогулка · таллиннский зоопарк
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