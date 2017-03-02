Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

В Международный день белого медведя Таллиннский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для родившегося в ноябре прошлого года медвежонка. А 5 марта, если медведица не будет против, с малышом смогут познакомиться все посетители зоопарка, пишет Rus.ERR .

26 февраля медвежонку исполнилось три месяца. После первого в его жизни врачебного осмотра выяснили, что это самец, который весит 12 кг.

В первый день весны медвежонок впервые вышел на прогулку вместе с мамой - медведицей Фридой.