Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Серьезной зимы в окрестностях Тарту в этом году практически не видели, как, впрочем, и в прошлом. По словам климатолога Айна Каллиса, ничего необычного в этом нет.

В этом году практически не было снега. Из-за его нехватки Тартуский марафон пришлось перенести с обычной трассы на круг лыжного стадиона в Техванди, покрытый искуственным снегом.

“В Эстонии и раньше бывало так, что толщина снежного покрова по регионам может сильно различаться, - сказал Каллис. – Например, поздней осенью в Северную Эстонию может принести много снега так называемый эффект Финского залива: если со стороны Финляндии идет холодная воздушная масса, то после пересечения относительно теплого залива она оседает в виде осадков, на северном побережье начинает прилично валить снег, а южная часть страны остается без него».

Поскольку зима была мягкой, Каллис осмелился предположить, что и весна будет теплее средней и наступит раньше. “Вообще обычно бывает так, что, если зима была холодной, то и весна будет прохладной и затяжной”, - сказал эксперт.

Однако прогнозы на лето делать пока рано. “Я как раз вчера вспоминал, что датские и американские синоптики прогнозировали в этом году чрезвычайно холодную зиму, но вышло все же наоборот”, - констатировал Каллис.

Если проводить параллели с прошлым годом, лето должно быть скорее теплым. Хотя прошлое лето запомнилось дождями и облачностью, в Тарту оно все же оказалось на 29-м месте по теплу за 150 лет.