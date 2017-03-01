Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Актер и защитник природы Леонардо Ди Каприо в своем Instagram обратил внимание подписчиков на финские острова, леса которых находятся под угрозой вырубки.

В основу послания легла информация Greanpeace – актер часто перепечатывает сообщения организации, чтобы таким образом охватить как можно больше подписчиков. Пост набрал примерно 200 тысяч лайков, сообщает Fontanka.

«Эти красивые острова в Ламмасъярви, Финляндия, находятся под угрозой вырубки леса. Леса имеют большую ценность и решающее значение для биоразнообразия, не говоря уже о чрезвычайной красоте, но мы уже потеряли три четверти из этих деревьев. Отметьте друга и распространите сообщение, чтобы защитить этот прекрасный пейзаж», - написал знаменитый актер.

Но, как оказалось, и Ди Каприо, и Greanpeace опоздали. По данным Yle, вырубка леса на островах Ламмасъярви закончилась еще в середине февраля. Работы по прореживанию леса были проведены по распоряжению лесного ведомства на трех островах. Их суммарная площадь составляет 25 га, из них было вырублено 4,6 га.