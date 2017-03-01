Днем, 2 марта, облачно с прояснениями. Дождь или мокрый снег местами. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье до обеда порывы 13 м/с, вечером ветер ослабеет и повернет на юго-восток. Температура воздуха 2..5°C.
Mängib video:
1/1
Слякоть. Иллюстративный снимок.
Фото: Тийна Кыртсини SL ÕHTULEHT
foto
//f8.pmo.ee/Jn86vv9x9vvvkGUbMD5Tn5LsXPg=/200x200/smart/nginx/o/2013/10/04/2489005t1h53c0.jpg
//f8.pmo.ee/w3yZA2pDzEf_ItnUt312VirI13c=/566x0/nginx/o/2013/10/04/2489005t1h53c0.jpg
Тийна Кыртсини SL ÕHTULEHT
Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны
01.03.2017 14:18
До обеда на небе возможны прояснения. Во второй половине дня новый небольшой циклон переместится через юг Балтийского моря на Литву и местами пройдут осадки.
Jaga |