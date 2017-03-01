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Слякоть. Иллюстративный снимок.

Фото: Тийна Кыртсини SL ÕHTULEHT

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Тийна Кыртсини SL ÕHTULEHT

Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны

01.03.2017 14:18
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До обеда на небе возможны прояснения. Во второй половине дня новый небольшой циклон переместится через юг Балтийского моря на Литву и местами пройдут осадки. 

Днем, 2 марта, облачно с прояснениями. Дождь или мокрый снег местами. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье до обеда порывы 13 м/с, вечером ветер ослабеет и повернет на юго-восток. Температура воздуха 2..5°C.

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весна · дождь · мокрый снег · погода · прогноз
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