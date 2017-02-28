Весна начнется с дождей

В среду, 1 марта, в Эстонии будет в основном облачно. В середине дня начиная с юга Эстонии пойдет дождь, вечером и мокрый снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +7°C.
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Подснежники.
Фото: Dmitri Kotjuh/J
Завтра утром ожидается небольшой гребень высокого давления, без осадков, кое-где туман. В середине дня по югу Эстонии начнется дождь, который распространится к северу, вечером местами пройдет и мокрый снег.
В среду, 1 марта, в Эстонии будет в основном облачно. В середине дня начиная с юга Эстонии пойдет дождь, вечером и мокрый снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +7°C.
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