Весна начнется с дождей

Завтра утром ожидается небольшой гребень высокого давления, без осадков, кое-где туман. В середине дня по югу Эстонии начнется дождь, который распространится к северу, вечером местами пройдет и мокрый снег.

В среду, 1 марта, в Эстонии будет в основном облачно. В середине дня начиная с юга Эстонии пойдет дождь, вечером и мокрый снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с.

Температура воздуха составит от +2 до +7°C.