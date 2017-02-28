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Laaksaare sadam, kust algab Piirissaare jäätee.
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Фото: Eero Vabamaegi/

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Laaksaare sadam, kust algab Piirissaare jäätee.
Eero Vabamaegi/

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

28.02.2017 13:18
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Департамент шоссейных дорог объявил о том, что все ледовые трассы закрываются с сегодняшнего дня.

“На льду между Хаапсалу и Ноароотси и между Лааксааром и Пийриссааром появились трещины, на поверхности возник слой воды, а толщина ледового покрова местами уменьшилась на несколько сантиметров, в связи с чем ледовые дороги больше нельзя использовать, - сказал руководитель по обслуживанию западного региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла. – Мы успели проложить ледовую трассу Вормси, но из-за изменившихся погодных условий в этом году не успели ее открыть”.

23 января Департамент шоссейных дорог открыл ледовую трассу между Лааксааром и Пийрисааром, а 10 февраля – Хаапсалу-Ноароотси. Из-за потепления погоды ледовая трасса Рохукюла – Свибю открыта не была.

Департамент напоминает, что на закрытые ледовые трассы выезжать нельзя, поскольку таким образом подвергается опасности не только жизнь водителя, но и жизни его пассажиров.

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