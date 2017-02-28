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Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

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Kass
Arvo Meeks/Valgamaalane

Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну

28.02.2017 11:37
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Житель штата Калифорния был удивлен, когда кошка его подружки вернулась домой со своей обычной прогулки с письмом.

Мужчина опубликовал текст прикрепленного к кошачьему ошейнику письма в Reddit: «Не знаю, чья это кошка, но она приходит к нам каждые две недели. Она мяукает у нашей задней двери, пока ее не впустят, трется об ноги, гуляет по дому, как будто это ее дом, и ждет у холодильника, пока мы не дадим ей колбасы. Наша кошачья еда ей не особенно нравится! Мы всегда ждем, когда она придет снова. Наша кошка, которой был уже 21 год, умерла в этом году».

В статье, опубликованной в Mental Floss, указывалось на тот факт, что владельцы кошек легче справляются с трауром. Ученые обнаружили, что таким людям реже бывает больно и они реже плачут. Есть предположение, что кошка посещает свою таинственную другую семью именно потому, что недавно они потеряли свою кошку.

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