Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну

Мужчина опубликовал текст прикрепленного к кошачьему ошейнику письма в Reddit: «Не знаю, чья это кошка, но она приходит к нам каждые две недели. Она мяукает у нашей задней двери, пока ее не впустят, трется об ноги, гуляет по дому, как будто это ее дом, и ждет у холодильника, пока мы не дадим ей колбасы. Наша кошачья еда ей не особенно нравится! Мы всегда ждем, когда она придет снова. Наша кошка, которой был уже 21 год, умерла в этом году».

В статье, опубликованной в Mental Floss, указывалось на тот факт, что владельцы кошек легче справляются с трауром. Ученые обнаружили, что таким людям реже бывает больно и они реже плачут. Есть предположение, что кошка посещает свою таинственную другую семью именно потому, что недавно они потеряли свою кошку.