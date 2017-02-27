Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Ученые как в Эстонии, так и во всем мире пришли к выводу, что нам необходимо учиться жить в условиях меняющегося климата.

Однако, как это делать и что учитывать, когда вы – земледелец?

Фонд природы Эстонии решил рассказать о плюсах и минусах постоянно меняющегося климата и том, что в своей деятельности следует учитывать земледельцам.

Как отмечают эксперты, садовым культурам угрожают всевозможные опасности.

Излишняя влажность и экстремальные осадки. Выбор культивируемых культур будет зависеть от переносимости излишней влажности. Сильные осадки вызывают наводнения и ломают растения, что может привести к уничтожению урожая, кроме того, сильные осадки вымывают из почвы питательные вещества в поверхностные и подземные воды, что, с одной стороны, загрязняет питьевую воду, с другой – оставляет растения без питательных веществ. Стоячая вода зимой и ледяной покров на полях.

Теплые зимы. Постоянная зимняя влажность и не прогретая почва не подходят растениям, многим еще сложнее перенести частое чередование оттепели и мороза. Например, в опасности многие парковые деревья, привезенные с севера.

Весенняя засуха. Из-за теплой и дождливой, но бесснежной зимы, весеннего половодья не будет. Хотя по статистике осадков больше, весенняя засуха может усугубиться, потому что снега либо нет, либо он тает уже задолго до весенних дождей, а промежуточная засуха приходит на очень важное для выращивания растений время. Дополнительная весенняя поливка требует много воды и энергии.

Зной и засуха. многие современные сорта недостаточно устойчивы к засухе и не терпят излишней жары (например, зерновые, рапс). В жаркое время парники требуют особого ухода, излишняя жара не нравится также многим «старым любимчикам».

Болезни и инвазионные виды. Более широкое распространение болезней растений и болезнетворных грибков.

Распространение инвазионных видов растений в природе.

По сообщению Фонда природы Эстонии, несмотря на большое количество негативных факторов, существуют и положительные моменты.

Более длительный вегетационный период. Весенний период роста начинается раньше (по данным 1965-2013 гг. весенняя погода приходит примерно на две недели раньше). Поскольку теплые погоды продолжаются и осенью, у растений просто больше времени для роста.

Теплые зимы. Вероятно, скоро и у нас будут такие зимы, в которые вегетационный период прерываться не будет. Однако, поскольку Эстония находится на севере, полностью холод и снежный покров не исчезнут.

Больший урожай. При условии достаточного количества воды и подходящих сортов. Тепло способствует росту растений.

Новые сорта и культуры. Возможность культивирования южных растений (например, арбуза, дыни, винограда и т.д. на открытых участках).

Осадки и засухи. Некоторым растениям и сортам подходит распределение осадков. Воздействие разных компонентов климата противоположно – если более мягкие зимы и влажные периоды в целом способствуют, то в то же время периоды засухи препятствуют распространению болезней.

Потребление. В результате меняющегося климата многие поля во всем мире находятся в более затруднительном, чем в Эстонии, положении, поэтому можно предположить, что если. несмотря на засухи и проливные дожди, удастся что-то вырастить, найдутся и потребители.

Эксперты также поведали, как можно быть земледельцем, который не наносит вреда климату. Получить подробную информацию можно по данной ссылке.