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Весна на подходе.

Фото: Liis Treimann

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Kevadine ilm
Liis Treimann

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

27.02.2017 13:04
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Согласно прогнозу, на этой неделе температура будет держаться выше нуля, а в первой ее половине достигнет 6 градусов. Время от времени будут идти мокрый снег и дождь.

Во вторник через юг Скандинавии будет проходить циклон, который принесет в Эстонию облачность. Ожидается дождь, ночью в отдельных местах пройдет мокрый снег. Ветер сильный, южных направлений. Вместе с циклоном придет более теплый воздух, его температура составит ночью 0..4, в Вирумаа поздно вечером – чуть ниже 0, днем 3..6 градусов.

В среду на юге Балтийского моря возникнет новый циклон, который двинется на север и вечером достигнет юго-западного побережья Финляндии. В непосредственной близости от циклона наша погода будет теплой и влажной.

Температура воздуха -1..2 градуса. Днем мокрый снег и дождь будут идти реже, но совсем без осадков не обойдется. Ветер ослабеет. Температура воздуха +1..+5 градусов.

В пятницу всю Северную Европу накроет циклон. Воздушная масса будет чуть холоднее, в основном осадки выпадут в виде мокрого снега, на островах и западном побережье возможен дождь. Ветер ночью восточный, днем западный. Температура воздуха -2..+1, днем 0..+4 градуса.

В субботу Эстония останется на границе слабеющего циклона и усиливающегося антициклона. Время от времени будет идти мокрый снег, днем местами возможен дождь. Ветер южных направлений. Температура воздуха ночью -2..+3, днем +2..+5 градусов.

В воскресенье около Балтийского моря сформируется новый циклон, который принесет с собой мокрый снег и и дождь. Двинется ли циклон через Эстонию или в направлении юго-западного побережья Финляндии, станет ясно в ближайшие дни. Температура воздуха ночью 0..+3, днем +1..+5 градусов. Если более теплая воздушная масса достигнет Южной Эстонии, там температура поднимется на 2-3 градуса.

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