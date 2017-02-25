Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи по регионам небольшие снегопады. Утром с моря приблизится барическая ложбина, облачность усилится и на островах пойдут снег и мокрый снег.

Ветер до полуночи северо-западный и западный, 5-9, на побережье порывами до 14, после полуночи юго-западный и южный, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на островах и побережье местами 0 градусов.

Днем облачно. Снег и мокрый снег быстро распространятся с островов на восток, во второй половине дня осадки на островах перейдут в дождь. Местами туманы и наледь. Ветер переменных направлений, 3-7, утром на островах и в районе Рижского залива южный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.