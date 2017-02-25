prognoz.ee -
Погода
TLMPM03: LÖRTS JA VIHM :TALLINN, EESTI, 06DEC11. Lörts ja vihm kesklinna tänavatel. Ülekäigurada Olümpia hotelli ees. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES
1/1

Иллюстративное фото

Фото: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

foto
//f12.pmo.ee/4gc2e2qVKWAJWFHxSFjWRqqbybA=/200x200/smart/nginx/o/2013/01/07/1514342t1h097b.jpg
//f12.pmo.ee/tPWHcZDNeLl11BhNJHPsT0C8V-8=/566x0/nginx/o/2013/01/07/1514342t1h097b.jpg
TLMPM03: LÖRTS JA VIHM :TALLINN, EESTI, 06DEC11. Lörts ja vihm kesklinna tänavatel. Ülekäigurada Olümpia hotelli ees. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES
MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

25.02.2017 13:18
Комментировать | Распечатать

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи по регионам небольшие снегопады. Утром с моря приблизится барическая ложбина, облачность усилится и на островах пойдут снег и мокрый снег.

Ветер до полуночи северо-западный и западный, 5-9, на побережье порывами до 14, после полуночи юго-западный и южный, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на островах и побережье местами 0 градусов.

Днем облачно. Снег и мокрый снег быстро распространятся с островов на восток, во второй половине дня осадки на островах перейдут в дождь. Местами туманы и наледь. Ветер переменных направлений, 3-7, утром на островах и в районе Рижского залива южный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
25.02.17
Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей 		24.02.17
Синоптики: зима напоследок огрызается метелями и морозами
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
дождь · мокрый снег · погода · снег
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook