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Зима.

Фото: Ruslan Grigoriev/PhanterMedia/Scanpix

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Ruslan Grigoriev/PhanterMedia/Scanpix

Синоптики: зима напоследок огрызается метелями и морозами

24.02.2017 14:24
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Зима напоследок огрызается снегом, метелями и слабыми морозами, но ее деньки уже сочтены.

В субботу днем Эстония остается на юго-западной периферии обширного циклона над севером России. К нам будут поступать разрозненные массы снеговых облаков и новые порции морозного воздуха, поэтому без осадков не обойтись и температура воздуха будет в основном ниже нуля.       

Завтра, 25 февраля, в Эстонии будет преимущественно облачно, вечером с прояснениями. Местами снег, возможна метель. Ветер северо-западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 18 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -4°C.

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КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
весна · зима · метель · морозы · синоптики · снег · температура воздуха · февраль · эстония
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