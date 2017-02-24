Синоптики: зима напоследок огрызается метелями и морозами

Зима напоследок огрызается снегом, метелями и слабыми морозами, но ее деньки уже сочтены.

В субботу днем Эстония остается на юго-западной периферии обширного циклона над севером России. К нам будут поступать разрозненные массы снеговых облаков и новые порции морозного воздуха, поэтому без осадков не обойтись и температура воздуха будет в основном ниже нуля.

Завтра, 25 февраля, в Эстонии будет преимущественно облачно, вечером с прояснениями. Местами снег, возможна метель. Ветер северо-западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 18 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -4°C.