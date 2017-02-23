Сильный ветер и снегопады ждут жителей Эстонии в День независимости

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие снегопады. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-6, местами до 9 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшие снегопады или мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15, на островах 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.