Видео: амурские тигры на лету сбили назойливый беспилотник

Зоопарк использует дроны для того, чтобы следить за его обитателями. На кадрах видно, как тигры, следуя своим инстинктам, устроили охоту на беспилотник.
Смотрите видео!
Mängib video:
Тигры.
Фото: Kuvatõmmis videost
Проживающие в зоопарке в провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая амурские тигры расквитались с дроном, который должен был их снимать. Один из тигров просто поймал его на лету. Рассмотреть добычу сразу же захотели и другие хищники.
Зоопарк использует дроны для того, чтобы следить за его обитателями. На кадрах видно, как тигры, следуя своим инстинктам, устроили охоту на беспилотник.
Смотрите видео!
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress: