prognoz.ee -
Погода
1/1

Тигры.

Фото: Kuvatõmmis videost

foto
//f8.pmo.ee/Rx8AHtaTH4so1XZw4BkEuv4IRgk=/200x200/smart/nginx/o/2017/02/23/6368483t1h32fb.png
//f8.pmo.ee/ZMpv4KgzhGHOXofKyvqO9SkKD6Y=/566x0/nginx/o/2017/02/23/6368483t1h32fb.png
Kuvatõmmis videost

Видео: амурские тигры на лету сбили назойливый беспилотник

23.02.2017 13:58
Комментировать | Распечатать

Проживающие в зоопарке в провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая амурские тигры расквитались с дроном, который должен был их снимать. Один из тигров просто поймал его на лету. Рассмотреть добычу сразу же захотели и другие хищники.

Зоопарк использует дроны для того, чтобы следить за его обитателями. На кадрах видно, как тигры, следуя своим инстинктам, устроили охоту на беспилотник.

Смотрите видео!

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
дрон · китай · тигр
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook