prognoz.ee -
Погода
Tuisune ilm.
1/1

Метель.

Фото: Peeter Kümmel/ Sakala

foto
//f11.pmo.ee/5GbzoeNYNsxPVk9Cbp2gNXBHlms=/200x200/smart/nginx/o/2017/01/03/6224319t1h970a.jpg
//f11.pmo.ee/qgW6-Sd8gey6hWSHT_cOnyeYmWM=/566x0/nginx/o/2017/01/03/6224319t1h970a.jpg
Tuisune ilm.
Peeter Kümmel/ Sakala

До весны еще далеко: читайте прогноз погоды на сегодня

23.02.2017 07:48
Комментировать | Распечатать

Утром дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе мокрое и скользкое от соли и снега. Во многих местах пройдет дождь, мокрый снег и снег.

Из-за минусовых температур на дорогах могут попадаться скользкие участки.

Утром в четверг пройдут снегопады, возможна метель. Ветер обратится с юго-востока на юго-запад и запад. Скорость ветра 6-12, на побережье порывами 15, ночью на побережье Вирумаа до 18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха от -1 до +2 градусов. На востоке Эстонии ночью до -5 градусов.

Днем ожидается преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдет мокрый снег с дождем. После полудня пойдет снег. Вечером облачность поредеет, осадки уменьшатся.

Южный и юго-западный ветер обратится на запад, на островах - на северо-запад и усилится до 6-11, порывами 14, на островах до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +2 градусов, после полудня начнет снижаться.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
погода · прогноз · прогноз погоды
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook