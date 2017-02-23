До весны еще далеко: читайте прогноз погоды на сегодня

Утром дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе мокрое и скользкое от соли и снега. Во многих местах пройдет дождь, мокрый снег и снег.

Из-за минусовых температур на дорогах могут попадаться скользкие участки.

Утром в четверг пройдут снегопады, возможна метель. Ветер обратится с юго-востока на юго-запад и запад. Скорость ветра 6-12, на побережье порывами 15, ночью на побережье Вирумаа до 18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха от -1 до +2 градусов. На востоке Эстонии ночью до -5 градусов.

Днем ожидается преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдет мокрый снег с дождем. После полудня пойдет снег. Вечером облачность поредеет, осадки уменьшатся.

Южный и юго-западный ветер обратится на запад, на островах - на северо-запад и усилится до 6-11, порывами 14, на островах до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +2 градусов, после полудня начнет снижаться.