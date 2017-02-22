Сенсационное открытие: NASA нашла планеты, похожие на Землю (1)

Специалисты NASA обнаружили сразу семь аналогов планеты Земля вокруг открытой недавно звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Эти небесные тела и размером, и массой схожи с Землей. При этом три из семи планет находятся в центре "зоны жизни" и, предположительно, обладают водой и густой атмосферой.

О сенсационном открытии эксперты объявили во время пресс-конференции, прямая трансляция которой была на официальном сайте NASA. Кроме того, о прорывном открытии астрономов был опубликован материал в научном журнале Nature, сообщает Newsru.com.

"Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни", - подчеркнули в NASA, комментируя открытие планет в звездной системе TRAPPIST-1, удаленной от Земли на 40 световых лет.

В 2010 году группа Майкла Гиллона приступила к поискам экзопланет методом транзитов у соседних с Солнцем слабых звезд, сообщает Газета.ru.

Для этого ими использовался роботизированный 60-сантиметровый телескоп TRAPPIST в Чили. В 2016 году ученые объявили об открытии сразу трех землеподобных планет у соседней звезды TRAPPIST-1, удаленной от Солнца на 40 световых лет.

Проведя дополнительные наблюдения за этой системой с помощью других наземных телескопов, а также при помощи космической обсерватории Spitzer ученые смогли пронаблюдать целых 34 транзитных события, которые они приписали семи планетам, вращающимся вокруг этой звезды.