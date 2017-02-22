Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Над северной частью Балтийского моря утром усилится южный и юго-восточный ветер, скорость которого составит от 12 до 17, порывами до 22 м/с. Вечером ветер обратится на юго-запад и ослабеет. Ночью ожидается юго-западный - западный ветер от 8 до 13 м/с, в четверг утром ветер обратится на северо-запад. Днем высота волны от 2 до 4 м/с. В среду утром пройдет снег и мокрый снег, а ночью и дождь, из-за чего ухудшится видимость.

В западной части Финского залива, в Вяйнамере и в северной части Рижского залива южный и юго-восточный ветер от 5 до 10 м/с, днем усилится до 12-17, порывами до 22 м/с. Ночью южный - юго-западный ветер ослабеет до 7-12 м/с. Днем высота волны в свободной от льда воде от 1,5 до 3 м. Днем снегопад распространится с запада на восток, ночью ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Видимость ухудшится. Корабли обледенеют.

В восточной части Финского залива южный - юго-восточный ветер от 5 до 10, вечером усилится до 10-15, порывами до 18 м/с. К утру немного ослабеет. Вечером пройдет снег, видимость к вечеру ухудшится. Корабли обледенеют.