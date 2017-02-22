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Tormine meri. Tallinna siluett. Fotograafid Merivälja muulil.
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Шторм в Таллинне.

Фото: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

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Tormine meri. Tallinna siluett. Fotograafid Merivälja muulil.
SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

22.02.2017 07:44
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Служба погоды предупреждает: в среду из-за штормового ветра высота волн на Балтийском море может достичь четырех метров.

Над северной частью Балтийского моря утром усилится южный и юго-восточный ветер, скорость которого составит от 12 до 17, порывами до 22 м/с. Вечером ветер обратится на юго-запад и ослабеет. Ночью ожидается юго-западный - западный ветер от 8 до 13 м/с, в четверг утром ветер обратится на северо-запад. Днем высота волны от 2 до 4 м/с. В среду утром пройдет снег и мокрый снег, а ночью и дождь, из-за чего ухудшится видимость.

В западной части Финского залива, в Вяйнамере и в северной части Рижского залива южный и юго-восточный ветер от 5 до 10 м/с, днем усилится до 12-17, порывами до 22 м/с. Ночью южный - юго-западный ветер ослабеет до 7-12 м/с. Днем высота волны в свободной от льда воде от 1,5 до 3 м. Днем снегопад распространится с запада на восток, ночью ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Видимость ухудшится. Корабли обледенеют.

В восточной части Финского залива южный - юго-восточный ветер от 5 до 10, вечером усилится до 10-15, порывами до 18 м/с. К утру немного ослабеет. Вечером пройдет снег, видимость к вечеру ухудшится. Корабли обледенеют.

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балтийское море · волны · зима · февраль · шторм
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