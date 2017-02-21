Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Во второй половине дня во вторник дорожное покрытие крупных шоссе преимущественно сухое, однако с понижением температуры воздуха дороги могут стать скользкими.

По прогнозу, вечером и в ночные часы ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Поскольку ожидаются минусовые температуры, то дороги могут стать скользкими. Опасность гололедицы наиболее высока на мостах, виадуках, в лесных дорогах, перекрестках, близ автобусных остановок и на железнодорожных переездах.