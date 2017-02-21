Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Гребень высокого давления с сухой и холодной погодой отступает с Эстонии к востоку, и вслед ему на юг Скандинавии спешит активный циклон. В передней части этого циклона на море усилится южный ветер до штормовых значений. В середине дня к островам подойдет ложбина низкого давления, которая принесет снег и метель и на материк. Вечером на островах ветер сменит направление на юго-западное и осадки пройдут в виде мокрого снега.