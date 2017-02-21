Днем, 22 февраля, облачность увеличится. В середине дня, начиная с запада, пойдет снег, ожидается метель. Вечером на островах осадки перейдут в мокрый снег. Южный, юго-восточный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-17, порывы 22 м/с. Вечером на островах ветер перейдет к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха -4...+1°C.
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Метель. Фото иллюстративное
Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees
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Tuisk.
Ants Liigus / Pärnu Postimees
Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер
21.02.2017 14:34
Гребень высокого давления с сухой и холодной погодой отступает с Эстонии к востоку, и вслед ему на юг Скандинавии спешит активный циклон. В передней части этого циклона на море усилится южный ветер до штормовых значений. В середине дня к островам подойдет ложбина низкого давления, которая принесет снег и метель и на материк. Вечером на островах ветер сменит направление на юго-западное и осадки пройдут в виде мокрого снега.
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