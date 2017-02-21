Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Первый весенний месяц обещает быть крайне переменчивым. Если в конце нас и ждут первые по-настоящему дивные весенние деньки с подснежниками, то начало марта будет несправедливо суровым.
По сообщениям российского сайта Gismeteo.ru, на второй неделе марта температура воздуха в Тарту опустится до -18 градусов. В Таллинне, Нарве и Пярну будет чуть теплее, но тоже крайне морозно. Запаситесь на это время теплыми вещами и берегите себя!
Согреваться и оттаивать будем уже в конце марта. Южную Эстонию ожидает тепло – до девяти градусов со знаком плюс.
Прогноз погоды на март для четырех городов смотрите вверху новости!