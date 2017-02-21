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Фото: Скриншот с сайта Gismeteo.ru

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Скриншот с сайта Gismeteo.ru
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Скриншот с сайта Gismeteo.ru
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Скриншот с сайта Gismeteo.ru
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Скриншот с сайта Gismeteo.ru

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

21.02.2017 12:13
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Скидывать с себя теплую зимнюю одежду еще рановато. Ни в коем случае не обещайте своим детям, что весна и тепло придут в страну вместе с мартом.

Первый весенний месяц обещает быть крайне переменчивым. Если в конце нас и ждут первые по-настоящему дивные весенние деньки с подснежниками, то начало марта будет несправедливо суровым.

По сообщениям российского сайта Gismeteo.ru, на второй неделе марта температура воздуха в Тарту опустится до -18 градусов. В Таллинне, Нарве и Пярну будет чуть теплее, но тоже крайне морозно. Запаситесь на это время теплыми вещами и берегите себя!

Согреваться и оттаивать будем уже в конце марта. Южную Эстонию ожидает тепло – до девяти градусов со знаком плюс.

Прогноз погоды на март для четырех городов смотрите вверху новости!

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КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
жизнь · март · мороз · тарту · эстония
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