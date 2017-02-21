На дорогах возможны туманы

Рано утром дорожное покрытие на шоссе было преимущественно влажным. Местами идет дождь, возможны туманы.
По прогнозу днем ожидается переменная облачность. На юго-востоке страны небольшие снегопады и снег, сообщает Департамент шоссейных дорог.
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Туман.
Фото: Jaanus Lensment
Во вторник условия на дорогах преимущественно хорошие, но местами возможны туманы.
Рано утром дорожное покрытие на шоссе было преимущественно влажным. Местами идет дождь, возможны туманы.
По прогнозу днем ожидается переменная облачность. На юго-востоке страны небольшие снегопады и снег, сообщает Департамент шоссейных дорог.
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