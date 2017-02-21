На дорогах возможны туманы

Во вторник условия на дорогах преимущественно хорошие, но местами возможны туманы.

Рано утром дорожное покрытие на шоссе было преимущественно влажным. Местами идет дождь, возможны туманы.

По прогнозу днем ожидается переменная облачность. На юго-востоке страны небольшие снегопады и снег, сообщает Департамент шоссейных дорог.