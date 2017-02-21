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Täna kella 12, kui üle Tallinna säras päike, kattis Sossi mäge ootamatu udulaam.
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Туман.

Фото: Jaanus Lensment

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Täna kella 12, kui üle Tallinna säras päike, kattis Sossi mäge ootamatu udulaam.
Jaanus Lensment

На дорогах возможны туманы

21.02.2017 08:57
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Во вторник условия на дорогах преимущественно хорошие, но местами возможны туманы.

Рано утром дорожное покрытие на шоссе было преимущественно влажным. Местами идет дождь, возможны туманы.

По прогнозу днем ожидается переменная облачность. На юго-востоке страны небольшие снегопады и снег, сообщает Департамент шоссейных дорог.

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департамент шоссейных дорог · дороги · погода · туман
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