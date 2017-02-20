Завтра в Эстонии похолодает

Уходящий к востоку циклон открывает дорогу северным ветрам, которые несут с собой холодную воздушную массу, и характер погоды станет более зимним. Завтра в течение дня плотные облака поредеют, и при ясном небе температура воздуха продолжит понижаться. К вечеру уже повсеместно столбики термометра опустятся ниже нуля градусов.