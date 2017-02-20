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Мокрый снег.

Фото: Peeter Langovits

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Lörts.
Peeter Langovits

Завтра в Эстонии похолодает

20.02.2017 13:41
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Уходящий к востоку циклон открывает дорогу северным ветрам, которые несут с собой холодную воздушную массу, и характер погоды станет более зимним. Завтра в течение дня плотные облака поредеют, и при ясном небе температура воздуха продолжит понижаться. К вечеру уже повсеместно столбики термометра опустятся ниже нуля градусов.

Днем, 21 февраля, переменная облачность. В первую половину дня на юго-востоке Эстонии местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха понизится до 0..-5°C.

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