Днем, 21 февраля, переменная облачность. В первую половину дня на юго-востоке Эстонии местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха понизится до 0..-5°C.
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Мокрый снег.
Фото: Peeter Langovits
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Lörts.
Peeter Langovits
Завтра в Эстонии похолодает
20.02.2017 13:41
Уходящий к востоку циклон открывает дорогу северным ветрам, которые несут с собой холодную воздушную массу, и характер погоды станет более зимним. Завтра в течение дня плотные облака поредеют, и при ясном небе температура воздуха продолжит понижаться. К вечеру уже повсеместно столбики термометра опустятся ниже нуля градусов.
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