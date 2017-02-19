Завтра погода не порадует жителей Эстонии

Эстония остается в юго-западной части удаляющегося на Россию циклона. Его облака и более холодный воздух перемещаются через Эстонию с северо-запада на юго-восток. Пройдут осадки, но снег возможен лишь на северо-востоке Эстонии. Ветер ослабевает.