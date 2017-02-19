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Фото: Toomas Huik

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Lörts ja vihm.
Toomas Huik

Завтра погода не порадует жителей Эстонии

19.02.2017 20:38
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Эстония остается в юго-западной части удаляющегося на Россию циклона. Его облака и более холодный воздух перемещаются через Эстонию с северо-запада на юго-восток. Пройдут осадки, но снег возможен лишь на северо-востоке Эстонии. Ветер ослабевает.  

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Дождь, кое-где мокрый снег. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15 м/с, на побережье порывы 17, в начале ночи до 20 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 0..+3°C.

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