В ближайшие дни ожидаются перепады температуры: смотрите прогноз

В Эстонии в течение первой половины недели сохранится облачная и ветреная погода, пройдет снег и мокрый снег. В течение суток местами будут наблюдаться значительные колебания температуры воздуха.

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Дождь, кое-где мокрый снег. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15 м/с, на побережье порывы 17, в начале ночи до 20 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 0..+3°C.

В понедельник днем в Эстонии преимущественно облачно. Дождь, мокрый снег, на северо-востоке Эстонии также снег. Местами туман. Во второй половине дня осадки ослабеют. Юго-западный, западный ветер ослабеет до 3-10 м/с, на северном побережье поворот ветра к восточным направлениям. Температура воздуха в течение дня 0..+4°C.

В ночь на вторник в Эстонии облачно. Мокрый снег, дождь, утром - снег. Ветер переменных направлений 1-8 м/с, утром задует и усилится северный ветер до 6-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха понизится к утру до -1..+2°C. Во вторник днем облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, на юге также дождь. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки ослабеют. Ветер северный 6-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха в течение дня опустится до 0..-5°C.

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный сменится юго-западным 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-12, на побережье местами 0..-2°C. В среду днем облачность уплотнится. Во второй половине дня пойдет снег, мокрый снег. Ветер повернет на юго-восток и усилится 7-12, порывы 15 м/с, на побережье 12-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

В ночь на четверг в Эстонии сохранится в основном облачная погода. Снег и мокрый снег. Юго-восточный ветер повернет на юго-запад, запад, на побережье на северо-запад 7-12, порывами 15 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -4..+1°C. В четверг днем преобладает облачная погода. Снег и мокрый снег. Северо-западный ветер 5-11, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.