Брошенная хозяином собака устроилась на работу на заправке

Собаку по кличке Негао приютили Сабрина Планнерер и ее партнер. «Мы сразу же забрали его себе и предоставили все, что ему может быть нужно. Принесли ему еды, домик для собак и поводок для прогулок», — сказала женщина. Когда станция заработала, пес получил собственную форму и идентификационную карту.
Помимо основной деятельности, пес также сотрудничает с благотворительной организацией FERA, которая пристраивает бездомных собак к различным мероприятиям или бизнес-событиям. Отмечается, что Негао снялся для рекламного постера группы.