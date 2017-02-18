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PIC FROM JANET TAPPIN COELHO / CATERS NEWS - (PICTURED: Hanna, a chocolate Labrador Retriever broke her tooth and couldn;t eat properly for six weeks) - An adorable puppy is finally able to eat again after getting a world first 3D printed tooth to replace her broken incisor. Hanna, a 15-month-old labrador retriever, broke her front fang while chewing on a bone earlier this year. But on July 1 a team of Brazilian dentists and scientists at the University in Santos in Southeast Brazil fitted the pooch with a bionic tooth using cutting edge technology. Forensic dentist Dr Paulo Miamoto made the mould of the dogs upper jaw, while 3D design specialist Cicero Moraes produced the digital prosthetic in Chromium and Cobalt. The duo are part of the Animal Avengers along with Roberto Fecchio, a veterinary surgeon, who carried out the operation. SEE CATERS COPY
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Собака. Фото иллюстративное.

Фото: Scanpix

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PIC FROM JANET TAPPIN COELHO / CATERS NEWS - (PICTURED: Hanna, a chocolate Labrador Retriever broke her tooth and couldn;t eat properly for six weeks) - An adorable puppy is finally able to eat again after getting a world first 3D printed tooth to replace her broken incisor. Hanna, a 15-month-old labrador retriever, broke her front fang while chewing on a bone earlier this year. But on July 1 a team of Brazilian dentists and scientists at the University in Santos in Southeast Brazil fitted the pooch with a bionic tooth using cutting edge technology. Forensic dentist Dr Paulo Miamoto made the mould of the dogs upper jaw, while 3D design specialist Cicero Moraes produced the digital prosthetic in Chromium and Cobalt. The duo are part of the Animal Avengers along with Roberto Fecchio, a veterinary surgeon, who carried out the operation. SEE CATERS COPY
Scanpix

Брошенная хозяином собака устроилась на работу на заправке

18.02.2017 19:12
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В городе Можи-дас-Крузис (Бразилия) пес, которого бросил хозяин, получил работу на заправочной станции, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Metro.

Собаку по кличке Негао приютили Сабрина Планнерер и ее партнер. «Мы сразу же забрали его себе и предоставили все, что ему может быть нужно. Принесли ему еды, домик для собак и поводок для прогулок», — сказала женщина. Когда станция заработала, пес получил собственную форму и идентификационную карту.

Помимо основной деятельности, пес также сотрудничает с благотворительной организацией FERA, которая пристраивает бездомных собак к различным мероприятиям или бизнес-событиям. Отмечается, что Негао снялся для рекламного постера группы.

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заправка · собака
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