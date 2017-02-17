Опубликованы документы ЦРУ о «пирамидах» и «вымершей цивилизации» на Марсе

Центральное разведывательное управление США недавно рассекретило массивный объем архивных документов. Среди секретных материалов нашлись и те, что безумно порадовали конспирологов и уфологов. В одном из них экстрасенс сообщает ЦРУ о «высоких людях» на Марсе.

Всего было опубликовано 13 млн страниц документов, некоторые содержат свидетельства об НЛО, описание паранормальных экспериментов и тому подобное. Один из архивных документов под названием «Исследование Марса» от 22 мая 1984 года представляет собой запись беседы агента ЦРУ с экстрасенсом.

«Охотник за НЛО», известный как Тайлер, в комментарии для The Daily Mirror отмечает, что документ произвел фурор в сообществе уфологов. В ходе беседы «провидец» подробно описал поверхность Марса и сообщил, что увидел образ неких представителей погибшей цивилизации.

Эксперимент проходил так: сначала сотрудник ЦРУ написал на листке бумаги время и место, затем положил эту записку в конверт и запечатал его. Закрытый конверт дали «медиуму». В свою очередь, тому было известно, что интервью будет о неких географических координатах, но без уточнения планеты.

Записка гласила: «1. Планета Марс. 2. Время — приблизительно 1 млн лет до н. э.». Набор географических координат сообщался устно.

Агент: Используя информацию из конверта, сосредоточьтесь на следующих координатах: 40.89 северной широты 9.55 западной долготы.

Медиум: …Хочу сказать, это выглядит как… не знаю… выглядит как косая проекция пирамиды или пирамидальной формы. Огромное. Находится в каком-то пустынном месте.

А: Хорошо.

М: Оно желтое, точнее, охрового цвета.

А: Продолжайте. Давайте сдвинемся ко времени, указанном в конверте. Опишите, что происходит.

М. Вижу тяжелые облака, как будто бы песчаная буря. А… это геологическая проблема. Кажется… подождите, как бы мягче сказать. Это очень странно.

А: Просто говорите нам о своих ощущениях.

М: …я вижу… я ощущаю тени людей… Очень высоких и худых, но это только тени. Как будто они тут были, и потом их не стало.

А: Пройдите ко времени, когда эти люди жили.

М: (бормочет) Ощущаю помехи, и вся картинка рушится. Но я вижу больших людей. Они очень огромны и… носят странную одежду.

Как отмечают конспирологи, указанные агентом координаты приведут в регион на Марсе под названием Кидоня. Это место известно скоплением пирамидоподобных образований, которые некоторые сторонники существования инопланетян называют «искусственными».

Отметим, что документ не содержит никаких оценок услышанного со стороны сотрудников ЦРУ — там лишь запись беседы. Так что верить неназванному экстрасенсу или нет — каждый решает сам.

Напомним, недавно было опубликовано эссе бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, в котором тот рассуждал о возможности существования инопланетян.