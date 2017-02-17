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This 1999 Hubble telescope image shows Mars when Mars was 54 million miles (87 million kilometers) from Earth. A NASA spacecraft designed to investigate how Mars lost its water is expected to put itself into orbit around the Red Planet on Sunday after a 10-month journey. After traveling 442 million miles (711 million km) from Earth, the Mars Atmosphere and Volatile Evolution, or MAVEN, probe faces a do-or-die burn of its six braking rockets beginning at 9:37 p.m. EDT/0137 GMT. REUTERS/NASA/Handout (OUTER SPACE - Tags: ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
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Марс.

Фото: NASA/REUTERS

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This 1999 Hubble telescope image shows Mars when Mars was 54 million miles (87 million kilometers) from Earth. A NASA spacecraft designed to investigate how Mars lost its water is expected to put itself into orbit around the Red Planet on Sunday after a 10-month journey. After traveling 442 million miles (711 million km) from Earth, the Mars Atmosphere and Volatile Evolution, or MAVEN, probe faces a do-or-die burn of its six braking rockets beginning at 9:37 p.m. EDT/0137 GMT. REUTERS/NASA/Handout (OUTER SPACE - Tags: ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
NASA/REUTERS

Опубликованы документы ЦРУ о «пирамидах» и «вымершей цивилизации» на Марсе

17.02.2017 20:15
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Центральное разведывательное управление США недавно рассекретило массивный объем архивных документов. Среди секретных материалов нашлись и те, что безумно порадовали конспирологов и уфологов. В одном из них экстрасенс сообщает ЦРУ о «высоких людях» на Марсе.

Всего было опубликовано 13 млн страниц документов, некоторые содержат свидетельства об НЛО, описание паранормальных экспериментов и тому подобное. Один из архивных документов под названием «Исследование Марса» от 22 мая 1984 года представляет собой запись беседы агента ЦРУ с экстрасенсом.

«Охотник за НЛО», известный как Тайлер, в комментарии для The Daily Mirror отмечает, что документ произвел фурор в сообществе уфологов. В ходе беседы «провидец» подробно описал поверхность Марса и сообщил, что увидел образ неких представителей погибшей цивилизации.

Эксперимент проходил так: сначала сотрудник ЦРУ написал на листке бумаги время и место, затем положил эту записку в конверт и запечатал его. Закрытый конверт дали «медиуму». В свою очередь, тому было известно, что интервью будет о неких географических координатах, но без уточнения планеты.

Записка гласила: «1. Планета Марс. 2. Время — приблизительно 1 млн лет до н. э.». Набор географических координат сообщался устно.

Агент: Используя информацию из конверта, сосредоточьтесь на следующих координатах: 40.89 северной широты 9.55 западной долготы.

Медиум: …Хочу сказать, это выглядит как… не знаю… выглядит как косая проекция пирамиды или пирамидальной формы. Огромное. Находится в каком-то пустынном месте.

А: Хорошо.

М: Оно желтое, точнее, охрового цвета.

А: Продолжайте. Давайте сдвинемся ко времени, указанном в конверте. Опишите, что происходит.

М. Вижу тяжелые облака, как будто бы песчаная буря. А… это геологическая проблема. Кажется… подождите, как бы мягче сказать. Это очень странно.

А: Просто говорите нам о своих ощущениях.

М: …я вижу… я ощущаю тени людей… Очень высоких и худых, но это только тени. Как будто они тут были, и потом их не стало.

А: Пройдите ко времени, когда эти люди жили.

М: (бормочет) Ощущаю помехи, и вся картинка рушится. Но я вижу больших людей. Они очень огромны и… носят странную одежду.

Как отмечают конспирологи, указанные агентом координаты приведут в регион на Марсе под названием Кидоня. Это место известно скоплением пирамидоподобных образований, которые некоторые сторонники существования инопланетян называют «искусственными».

Отметим, что документ не содержит никаких оценок услышанного со стороны сотрудников ЦРУ — там лишь запись беседы. Так что верить неназванному экстрасенсу или нет — каждый решает сам.

Напомним, недавно было опубликовано эссе бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, в котором тот рассуждал о возможности существования инопланетян.

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