В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

В субботу, 18 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +5°C.
Mängib video:
Ветреная погода.
Фото: Nicolas Armer/AFP
С субботы на воскресенье через Скандинавию на восток переместится активный циклон, что приведет к усилению юго-западного ветра в акватории Балтийского моря. С юго-западным ветром к нам продолжает поступать относительно теплая воздушная масса. В воскресенье пройдет дождь со снегом.
В субботу, 18 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +5°C.
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