В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

С субботы на воскресенье через Скандинавию на восток переместится активный циклон, что приведет к усилению юго-западного ветра в акватории Балтийского моря. С юго-западным ветром к нам продолжает поступать относительно теплая воздушная масса. В воскресенье пройдет дождь со снегом.