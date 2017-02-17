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Bearded collie
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Ветреная погода.

Фото: Nicolas Armer/AFP

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Bearded collie "Paddy" has his hair streaming in the wind on January 10, 2015 in Lengenfeld, southern Germany. Meteorologists forecast storm front "Felix" to sweep over wide parts of the country. AFP PHOTO / DPA / NICOLAS ARMER +++ GERMANY OUT
Nicolas Armer/AFP

В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

17.02.2017 14:25
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С субботы на воскресенье через Скандинавию на восток переместится активный циклон, что приведет к усилению юго-западного ветра в акватории Балтийского моря. С юго-западным ветром к нам продолжает поступать относительно теплая воздушная масса. В воскресенье пройдет дождь со снегом.

В субботу, 18 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с.

Температура воздуха составит от +2 до +5°C.

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КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
ветер · переменная облачность · синоптики · температура воздуха · тепло · февраль · эстония
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