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Hädas kits Sillamäel
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Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

16.02.2017 15:06
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Вчера утром в Силламяэ была спасена косуля, очутившаяся на льдине.

В среду в 10.17 спасатели получили вызов в порт Силламяэ, где среди расколотого судами льда на льдине находилась косуля. Быстро спасти животное не удалось, так как косуля то прыгала в воду, то вновь вскарабкивалась на лед, убегая от спасателей.

Ситуация стала опасной, и в 11.12 из порта на помощь отправили буксир, что и позволило снять косулю со льда.

На береге спасатели осмотрели животное - внешних повреждений не было. В 12.13 косулю отпустили в лес, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

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косуля · силламяэ · спасатели
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