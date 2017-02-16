Галерея: в Силламяэ спасали оказавшуюся на морской льдине косулю

Вчера утром в Силламяэ была спасена косуля, очутившаяся на льдине.

В среду в 10.17 спасатели получили вызов в порт Силламяэ, где среди расколотого судами льда на льдине находилась косуля. Быстро спасти животное не удалось, так как косуля то прыгала в воду, то вновь вскарабкивалась на лед, убегая от спасателей.

Ситуация стала опасной, и в 11.12 из порта на помощь отправили буксир, что и позволило снять косулю со льда.

На береге спасатели осмотрели животное - внешних повреждений не было. В 12.13 косулю отпустили в лес, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.