Департамент окружающей среды просит не мешать тюленям

В связи с начавшимся периодом рождения тюленей Департамент окружающей среды напоминает, что мешать тюленям опасно и для тюленят, и для самих людей, поскольку защищающие детенышей самки могут напасть на человека.

Тюлени предпочитают в период рождения чистый холодный снег, но в теплую погоду им приходится лежать бок о бок на грязной и влажной поверхности, сказал советник отдела охраны природы департамента Роланд Мюйр. «В грязных условиях им легче заболеть, крупные особи могут нечаянно проползти по маленьким, поэтому смертность детенышей может быть высокой. Тем важнее, чтобы люди не нарушали покой выбравшихся на берег тюленей, а позволили им спокойно набираться сил и расти».

Тюлени с белой младенческой шерстью рождаются в период со второй половины февраля по середину марта, по возможности самки избегают людей. «Это проще делать в холодные зимы, когда море покрывается льдом на значительном протяжении. В теплые годы приходиться мириться с тем, что предлагает природа — найти дальний край льда или островок, где можно спокойно родить детенышей. В то же время суша подходит только серым тюленям, находящиеся под угрозой вымирания и малочисленные кольчатые тюлени могут рожать потомство только на льду».

При рождении серый тюлень весит 11-12 кг, но во время кормления он быстро растет и набирает до двух килограммов в день. Это связано с крайне высокой, примерно 50-процентной жирностью тюленьего молока. Кормление длится три недели, после этого молодые тюлени должны справляться сами. Весной их ждут спаривание и линька, а летом ловля рыбы и пополнение жировых запасов.

Из трех обитающих в Балтийском море видов тюленя в Эстонии проживают серый и кольчатый тюлень. Изредка заплывает и обыкновенный тюлень, обитающий в южной части Балтийского моря, Южной Швеции и Датских проливах. Весной эстонские тюлени линяют, сидя на камнях, а летом плавают в море, чтобы к зиме набрать приличный запас жира и подготовиться к предстоящему зимой размножению.

Проанализировав данные об охоте, ученые установили, что около ста лет назад в Балтийском море было около 80 000-100 000 серых тюленей. Интенсивная охота и загрязненность моря к семидесятым годам сократили численность вида всего до 5-7 процентов. Сейчас численность серого тюленя восстанавливается, популяция из 30 000 особей растет на 5-6 процентов в год.