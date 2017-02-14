Найдены десятки потенциально обитаемых планет

Существует множество планет, где высока вероятность существования форм жизни. Группа международных ученых обнаружила около 60 новых планет неподалеку от Солнечной системы, которые таят в себе «сюрпризы», и завершила этап многолетнего исследования.

О его результатах ученые рассказали в журнале Astrophysical Journal. Наблюдения, которые проводились с 1996 года, помогли установить существование 114 экзопланет в различных звездных системах.

Некоторые из планет, полагают ученые, могут походить на Землю. Так, одна горячая супер-Земля, имеющая скалистую поверхность, находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе. Например, известная Gliese 411-b намекает, что звезды, похожие на наше Солнце, также имеют и планетарную систему, в которой возможно существование землеподобной планеты, уточняет The Independent.

Результаты исследования получены благодаря 61 000 единичных наблюдений 1600 звезд в течение 20 лет при помощи телескопа обсерватории Кека на Гавайях. Исследование стало частью программы Lick-Carnegie Exoplanet Survey (LCES), которую начали в 1996 году астрономы Стив Фогт и Джеффри Марси из Калифорнийского университета и Пол Батлер из Института наук Карнеги в Вашингтоне, пишет "Моя Планета".

Годы наблюдений привели ученых к удивительному выводу: почти у всех звезд, которые мы видим, глядя на небосвод, есть свои планеты. Еще пять лет назад этого нельзя было однозначно утверждать.

Открытие поможет астрономам сформировать картину возникновения планетарных систем, а также предсказать существование или отсутствие форм жизни на отдаленных планетах.