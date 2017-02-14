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This handout composite image provided by NASA shows the visible and near infrared light spectrum collected from NASA's Hubble Space Telescope over a nine-year period. The Hubble Space Telescope has captured our cosmos at its most colorful. A new NASA panorama looking deep and far into the universe for the first time includes ultraviolet light, which is normally not visible to the human eye. It shows up in the photo as bright baby blue with spinning galaxies, which are about 5 to 10 billion years old, not too old or young in cosmic terms. The photo was taken over 841 orbits of the telescope and shows about 10,000 multi-colored galaxies. (AP Photo/NASA) / TT / kod 436
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Вселенная. Иллюстративное фото.

Фото: Uncredited/AP

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This handout composite image provided by NASA shows the visible and near infrared light spectrum collected from NASA's Hubble Space Telescope over a nine-year period. The Hubble Space Telescope has captured our cosmos at its most colorful. A new NASA panorama looking deep and far into the universe for the first time includes ultraviolet light, which is normally not visible to the human eye. It shows up in the photo as bright baby blue with spinning galaxies, which are about 5 to 10 billion years old, not too old or young in cosmic terms. The photo was taken over 841 orbits of the telescope and shows about 10,000 multi-colored galaxies. (AP Photo/NASA) / TT / kod 436
Uncredited/AP

Найдены десятки потенциально обитаемых планет

14.02.2017 21:26
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Существует множество планет, где высока вероятность существования форм жизни. Группа международных ученых обнаружила около 60 новых планет неподалеку от Солнечной системы, которые таят в себе «сюрпризы», и завершила этап многолетнего исследования.

О его результатах ученые рассказали в журнале Astrophysical Journal. Наблюдения, которые проводились с 1996 года, помогли установить существование 114 экзопланет в различных звездных системах.

Некоторые из планет, полагают ученые, могут походить на Землю. Так, одна горячая супер-Земля, имеющая скалистую поверхность, находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе. Например, известная Gliese 411-b намекает, что звезды, похожие на наше Солнце, также имеют и планетарную систему, в которой возможно существование землеподобной планеты, уточняет The Independent.

Результаты исследования получены благодаря 61 000 единичных наблюдений 1600 звезд в течение 20 лет при помощи телескопа обсерватории Кека на Гавайях. Исследование стало частью программы Lick-Carnegie Exoplanet Survey (LCES), которую начали в 1996 году астрономы Стив Фогт и Джеффри Марси из Калифорнийского университета и Пол Батлер из Института наук Карнеги в Вашингтоне, пишет "Моя Планета".

Годы наблюдений привели ученых к удивительному выводу: почти у всех звезд, которые мы видим, глядя на небосвод, есть свои планеты. Еще пять лет назад этого нельзя было однозначно утверждать.

Открытие поможет астрономам сформировать картину возникновения планетарных систем, а также предсказать существование или отсутствие форм жизни на отдаленных планетах. 

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the independent · астрономы · исследование · планета
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