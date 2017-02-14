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Зима в Вильянди.

Фото: Elmo Riig / Sakala

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Elmo Riig / Sakala

Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

14.02.2017 15:33
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В ближайшие пару дней на погоду в Эстонии будет влиять гребень высокого давления, и вероятность осадков останется маленькой. Поскольку воздушная масса над нами сейчас очень теплая, условия крайне благоприятны для образования ночных туманов. Ночами будут преобладать слабо отрицательные температуры воздуха, а днем столбик термометра превысит нулевую отметку.

В среду, 15 февраля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман и опасность гололеда. Ветер переменных направлений и слабый, во второй половине дня станет южных направлений и усилится на островах и западном побережье 3-9 м/с.

Температура воздуха составит от -1..+3°C.

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КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
ветер · переменная облачность · температура воздуха · туман
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