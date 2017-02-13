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01.detsember 2016, Lääne-Virumaa, Eesti, Rakvere gross, OG Elektra, helikopter, Eurocopter EC 130 Fotol: Aerofoto talvine Rakvere Foto:Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja, *** Local Caption ***
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Ляэне-Вирумаа зимой.

Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

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01.detsember 2016, Lääne-Virumaa, Eesti, Rakvere gross, OG Elektra, helikopter, Eurocopter EC 130 Fotol: Aerofoto talvine Rakvere Foto:Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja, *** Local Caption ***
MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Во вторник в Эстонии будет ясно и относительно и тепло

13.02.2017 12:55
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По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

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погода · синоптики · температура воздуха · тепло · эстония
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