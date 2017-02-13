Во вторник в Эстонии будет ясно и относительно и тепло

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.