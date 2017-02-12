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Слон. Иллюстративное фото

Фото: AFP / Scanpix

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Elevant
AFP / Scanpix

Видео: в Таиланде слон едва не убил назойливую туристку

12.02.2017 21:36
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Американская туристка Уитни Лаво на отдыхе в Таиланде едва не стала жертвой рассерженного слона.

Как сообщает агентство Daily Star, во время традиционной помывки слонов местными жителями девушка решила воспользоваться случаем и подойти погладить животное, пишет Rus.Tvnet.

Однако слону не понравилась подобная бестактность и он резко боднул девушку бивнем. От удара туристка отлетела на несколько метров, но к счастью для себя Уитни удачно приземлилась и отделалась всего лишь легким испугом.

По возвращению в Америку Лаво разместила видео инцидента в Сети, который уже успел набрать свыше 150 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube.

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слон · таиланд · туристка
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