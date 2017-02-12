Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю

Американские ученые провели свои подсчеты, указывающие в какой период наша планета будет уничтожена. Как выяснилось, это случится, и исследователи знают, когда это будет.

Приблизительно через 1,35 млн лет на Землю рухнет огромное количество астероидов. Ученые из США предсказывают падение 2000 астероидов. Данные космические тела будут падать на Землю на протяжении 1 миллиарда лет. Исследователи предполагают, что ширина этих астероидов будет равна одному километру, пишет Mignews.

Падение чрезвычайно огромных объектов может причинить биологическую катастрофу. Она будет подобна той, которая случилась 66 млн лет назад. Тогда из-за обрушения астероида на поверхность Земли вымерло 75 процентов видов животных, среди них были динозавры.

Специалисты уверены, что вероятность столкновения нашей планеты с астероидами раньше указанного срока равно нулю. НАСА говорит о том, что мимо Земли постоянно пролетают астероиды, однако они не могут навредить человечеству. Почти все они находятся в пределах видимости, поэтому безопасны для нашей планеты.