Эстонская пара решила сфотографироваться у шоссе с большой собакой, но вдруг поняла, что тут что-то не так

В пятницу вечером жительница волости Амбла Мария Каруметс ехала вместе со своим спутником в сторону Пайде, как вдруг через дорогу перебежало большое животное, похожее на собаку, а затем развернулось и побежало обратно, остановившись у обочины недалеко от машины, пишет Järva Teataja .

За день до этого во дворе своего дома Мария видела крупную собаку - по ее словам, это была немецкая овчарка. "Мы живем далеко, в радиусе трех километров от нас нет домов. Забежавшая к нам собака, явно откуда-то сбежала, но я не успела ее сфотографировать, чтобы потом можно было разыскать владельца через социальные сети", - вспоминает она.

А в пятницу, находясь за рулем, женщина увидела похожее животное уже в десяти километрах от дома недалеко от деревни Ахула. Мария предположила, что это та же собака. Когда животное остановилось у края дороги, пара решила его к себе подозвать и сфотографировать, чтобы потом опубликовать снимок в Facebook и разыскать владельца.

"Уже горело уличное освещение, животное было видно достаточно хорошо. Но как только нам удалось рассмотреть его ближе, мы вдруг поняли, что это не собака, а волк", - рассказала Каруметс.

Ее поразило то, что волк, казалось, не боялся людей. Мария предположила, что он мог отбиться от стаи, либо заболеть или получить пулю от неопытного охотника. Такие волки по незнанию позволяют легко себя обнаружить и могут приходить в деревни, чтобы зарезать домашних животных.

Каруметс оповестила через Facebook жителей Ахула о том, что поблизости разгуливает волк, и позвонила знакомому охотнику, чтобы тот выяснил, о каком волке идет речь и почему он находится недалеко от населенного пункта.

Охотник Игорь Хомин, к которому обратилась Мария, рассказал, что тем же вечером он пошел по следу животного и выяснил, что это действительно волк. "Но он там был не один. Я видел в бинокль ночного видения двух сильных и здоровых волков, которые охотились на находившееся в трехстах метрах от них стадо косуль", - рассказал он.

Хомин подчеркнул, что у жителей нет причин для паники. "Волки сейчас более активны и чаще попадаются людям на глаза, потому что охотятся на косуль, которые выходят из лесов кормиться на поля, - пояснил он. - Я, конечно, не могу поручиться, что кто-нибудь из волков не нападет на чью-то собаку, но, как правило, здоровые волки, находящиеся в стае, этого не делают".

С точки зрения Хомина, в отстреле этих волков нет необходимости, поскольку было очевидно, что они не вторгаются на территорию людей.