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TRT01: KÜLM : TARTU, EESTI, 15FEB11 - Käre pakane Tartus. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
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Девушка закуталась от мороза. Иллюстративное фото.

Фото: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

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TRT01: KÜLM : TARTU, EESTI, 15FEB11 - Käre pakane Tartus. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Завтра в Эстонии будет холодно и ветрено

11.02.2017 18:11
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшие снегопады, возможны туманы. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 6-13 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие осадки. Ветер западный и юго-западный, 3-9, во второй половине дня на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

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зима · мороз · погода · прогноз · синоптики
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