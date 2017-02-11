Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие осадки. Ветер западный и юго-западный, 3-9, во второй половине дня на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.
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Девушка закуталась от мороза. Иллюстративное фото.
Фото: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS
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TRT01: KÜLM : TARTU, EESTI, 15FEB11 - Käre pakane Tartus. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS
Завтра в Эстонии будет холодно и ветрено
11.02.2017 18:11
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшие снегопады, возможны туманы. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 6-13 градусов мороза.
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