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Lumine koer.
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Собака. Снимок иллюстративный.

Фото: Larissa Allmere

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Lumine koer.
Larissa Allmere

Собака спасла замерзающего мальчика

11.02.2017 10:37
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В Алтайском крае собака спасла двухлетнего ребенка, который был оставлен матерью на неотапливаемой веранде дома без одежды и еды. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в январе. «Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь», — отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время мальчик находится на стационарном лечении. Уточняется, что мать вернулась домой спустя четыре дня после обнаружения ребенка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»). Также поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.

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