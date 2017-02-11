Собака спасла замерзающего мальчика

Инцидент произошел в январе. «Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь», — отмечается в сообщении ведомства.
В настоящее время мальчик находится на стационарном лечении. Уточняется, что мать вернулась домой спустя четыре дня после обнаружения ребенка.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»). Также поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.