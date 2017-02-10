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Лед. Иллюстративное фото

Фото: Sille Annuk

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Sille Annuk

Лед Чудского озера покрылся опасными трещинами

10.02.2017 16:50
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В северной части Чудского озера на льду образовались широкие трещины, пограничники призывают рыбаков быть внимательными и рекомендуют перед выходом на лед запрашивать дополнительную информацию о ледовой обстановке на озере.

На льду Чудского озера образовались трещины от 0,5 до 2 метров шириной из-за движения ледового покрова. Лед треснул в 800 метрах от берега в районе Раннапунгерья и в 4 км от берега в районе Ремнику, пишет Rus.ERR.

«Перед выходом на лед лучше ознакомиться с ледовой обстановкой, запросив дополнительную информацию у пограничников. Рекомендуется предупредить пограничников даже тем, кто просто собирается погулять по льду», - сказал руководитель пограничной службы в Ида-Вирумаа Индрек Пюви, добавив, что это поможет оперативно помочь людям, если возникнет чрезвычайная ситуация.

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лед · трещина · чудское озеро
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