Синоптики: морозы вскоре уйдут

В субботу, 11 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В первую половину дня местами возможен туман и гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -6°C.
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Снеговик.
Фото: Dmitri Kotjuh/J
В выходные дни наша погода останется во власти мощного антициклона, который перемещается через Эстонию к югу. Морозы постепенно смягчатся, облаков станет больше, но вероятность осадков по-прежнему мала.
В субботу, 11 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В первую половину дня местами возможен туман и гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -6°C.
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