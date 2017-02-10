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Снеговик.

Фото: Dmitri Kotjuh/J

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Dmitri Kotjuh/J

Синоптики: морозы вскоре уйдут

10.02.2017 13:46
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В выходные дни наша погода останется во власти мощного антициклона, который перемещается через Эстонию к югу. Морозы постепенно смягчатся, облаков станет больше, но вероятность осадков по-прежнему мала.

В субботу, 11 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В первую половину дня местами возможен туман и гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.

Температура воздуха составит от -1 до -6°C.

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ветер · гололед · морозы · погода · синоптики · температура воздуха · туман · февраль
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