Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза.
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Зима.
Фото: Marko Saarm/Sakala
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VILJANDI, EESTI,09JAN16 TALVINE LOODUS SOOMAAL. MARKO SAARM/SAKALA
Marko Saarm/Sakala
В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно
09.02.2017 14:08
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9-14, местами до 17, на островах местами до 5 градусов мороза.
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