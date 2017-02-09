В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9-14, местами до 17, на островах местами до 5 градусов мороза.