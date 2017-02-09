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Nemo, a Shetland pony, rescued by the Scottish Fire and Rescue Service after it became stranded in a swollen river near Lochard Road, Aberfoyle, is pictured dried out back in his farm after yesterdays ordeal.
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Пони. Снимок иллюстративный.

Фото: Andrew Milligan/PA Wire/PA Images

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Nemo, a Shetland pony, rescued by the Scottish Fire and Rescue Service after it became stranded in a swollen river near Lochard Road, Aberfoyle, is pictured dried out back in his farm after yesterdays ordeal.
Andrew Milligan/PA Wire/PA Images

Под Таллинном волк загрыз пони

09.02.2017 13:55
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Пару недель назад за отелем Peoleo, расположенным под Таллинном, волк загрыз пони. Несмотря на то, что волки в этом районе водятся, по словам эксперта по охоте, произошел редкий случай.

«В Ээсмяэ волки ранее загрызли овец, они там бродили и охотились, но так близко к Таллинну до сих пор не подбирались», - сказал порталу Tallinn City специалист по охоте Департамента окружающей среды Уно Трейер.

Несмотря на то, что в районе Ээсмяэ когда-то стая собак загрызла человека, Трейер не верит, что в этот раз виноваты собаки. «Я не верю, что собака будет нападать на лошадь, а пони - это все-таки лошадь, и она была обглодана», - настаивает эксперт.

На горле пони остались огромные следы от клыков. «В коже имелись дырки, и она была убита таким образом, что признаков нападения волка больше, чем признаков нападения собаки», - объяснил Трейер.

По его словам, из-за чумы в лесах стало меньше кабанов, поэтому волки испытывают голод: «Они ищут еду, так как есть надо, а кабанов нет. Поэтому они и бродят вокруг жилья». Однако, эксперт уверяет, люди не должны бояться ходить в лес: опасности для людей нет.

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