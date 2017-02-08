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2764710 12/23/2015 Siberian tiger named Amur and goat Timur in an enclosure at Safari Park in the Primorye Territory. Although tigers feed on live prey in the park all year round, tiger Amur did not eat goat Timur. Vitaliy Ankov/Sputnik
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Козел Тимур.

Фото: Vitaliy Ankov/Sputnik

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2764710 12/23/2015 Siberian tiger named Amur and goat Timur in an enclosure at Safari Park in the Primorye Territory. Although tigers feed on live prey in the park all year round, tiger Amur did not eat goat Timur. Vitaliy Ankov/Sputnik
Vitaliy Ankov/Sputnik

Коза Меркель родила козленка от Тимура

08.02.2017 11:03
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Коза Меркель, которая прилетела в Приморский сафари-парк из Московской области весной прошлого года, родила козленка от знаменитого козла Тимура, который подружился с тигром, рассказал РИА «Новости» директор парка Дмитрий Мезенцев.

Козу привезли в Приморский сафари-парк, когда администрация устроила конкурс на самую симпатичную «невесту» для Тимура. С тех пор Меркель поселилась в парке.

«У козы родился один козленок – мальчик. Он растет, пока имя ему не дали – пусть хозяин сам назовет его. Сейчас собираем документы и вскоре отправим маму с козленком домой», - рассказал Мезенцев.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем вольере. Тимур и Амур стали любимцами интернета, набрав несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей козел получил травму, теперь животные живут в соседних вольерах.

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дружба · коза · козел · роды · тигр
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